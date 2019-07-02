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Панкратов-Черный объяснил, почему играть комедию сложнее, чем драму

Ростислав Зубков
• 10:00 • 2 июля 2019
По словам народного артиста России, «комедийная роль — это высший пилотаж актерской профессии»
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По словам народного артиста России, «комедийная роль — это высший пилотаж актерской профессии»
Фото: кадр из фильма"Воротилы"

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный, отпраздновавший 28 июня 70-летний юбилей, рассказал, почему играть комедийные роли значительно сложнее, чем драматические.

По словам народного артиста России, «комедийная роль — это высший пилотаж актерской профессии». Это связано с тем, что до создания образа необходимо проработать «неожиданный, необычный характер». Он припомнил, что еще Евгений Евстигнеев рассказывал ему о сложности показать комедию, но возникающие на этом пути трудности и привлекают актера.

Свою любовь к смешным ролям Панкратов-Черный объясняет желанием сделать так, чтобы «народ улыбался, чтобы не умирала надежда на лучшее будущее».

— Такая жизнь в России-матушке. Приезжая на родину — на Алтай, особенно грущу. Молодежь из деревень бежит. В моей родной деревне Конево до сих пор нет ни магазина, ни аптеки, — заметил артист и подчеркнул, что пожилые люди в итоге остаются одни и пытаются выживать за счет натурального хозяйства.

Нередко, рассказывает актер, земляки просят его о помощи, но он немногое может для них сделать, особенно если речь заходит о диалоге с чиновниками, до которых «не достучаться».

— Они будто с другой планеты. А что я могу дать землякам? Только себя, — заключил артист.

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