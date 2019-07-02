Аналитики спрогнозировали подорожание жилья в России на 10–15 процентов

В ближайшие два года квартиры в России могут подорожать в среднем на 10–15 процентов.

Аналитики считают, что вторичное жилье станет дороже из-за того, что рынок новостроек стремительно меняется.

— У нас есть время для плавного перехода на эскроу-счета и проектное финансирование, — объяснили в компании «НДВ-Супермаркет недвижимости».

Считается, что примерно через два года участники рынка перестроятся на новую схему работы. В связи с этим себестоимость жилья может вырасти, а предприниматели, соответственно, поднимут цены.

Таким образом, спрос на вторичное жилье может повыситься. По мнению экспертов, это вызовет рост цен на квартиры.

В июле этого года в НДВ сообщали, что усредненная стоимость вторичного жилья в столице составляет 235 тысяч рублей. Об этом пишет Lenta.ru.

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