Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы
• 10:09 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761jvoa4afdqvsjj84f
В результате инцидента никто не пострадал
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В одной из квартир 17-этажного дома в 5-м квартале Капотни, дом 9 на юго-востоке Москвы произошел пожар. Возгорание возникло на площади три квадратных метра.
— Произошло возгорание личных вещей. Граждане сами потушили пожар, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС России по городу Москве.
В результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также: Шесть человек спасли из горящего дома на улице Новокосинской
Теги:
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019
09:272 июля 2019
09:082 июля 2019
08:542 июля 2019
08:402 июля 2019
08:202 июля 2019
08:112 июля 2019
07:302 июля 2019
07:152 июля 2019
05:292 июля 2019
04:322 июля 2019
03:362 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019
15:171 июля 2019
15:141 июля 2019
15:141 июля 2019
14:201 июля 2019
14:201 июля 2019
13:541 июля 2019