Делегация из Франции отметила высокий уровень подготовки кадров в МИИТ
Представители французской делегации отметили высокий уровень академических знаний, подготовки кадров и обучения специалистов в Российском университете транспорта. Об этом в рамках международного обмена сообщил представитель Франции Беньо Пене.
По его словам, французским коллегам из Высшей школы руководителей кадров инфраструктуры SNCF стоит многое почерпнуть в российском образовательном процессе. Иностранные преподаватели познакомились с кафедрами и лабораториями вуза, посетили Центральную дирекцию по ремонту пути ОАО «РЖД», пост электрической централизации станции Одинцово и рельсосварочный поезд №1. Также для гостей была подготовлена культурная программа.
— Они высоко отзываются о стажировках в нашем вузе и поэтому в этом году приняли решение посетить университет в полном составе, отказавшись от поездки в Великобританию, — сообщил проректор МИИТ Владимир Тимонин.
Международные обмены в Российском университете транспорта проходят с 2011 года.
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