Он чувствует русскую душу: актеры фильма «Анна» рассказали о работе с Люком Бессоном

Сильные женщины, яркие спецэффекты и очень много экшна — вчера в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера новой картины голливудского режиссера Люка Бессона «Анна». «ВМ» пообщалась с исполнителями ведущих ролей и выяснила, откуда в хрупких русских девушках — столь непоколебимый дух.

Столица, 1987 год. Бедная москвичка Аня в исполнении Саши Лусс со своим парнем Петей, воплощение которого легло на плечи Александра Петрова, поступает в военно-морской флот Советского Союза. После серии передряг вербовщик Комитета государственной безопасности (Люк Эванс, известный поклонникам по ролям в фильмах «Хоббит» и «Дракула») предлагает девушке тайно послужить на благо родине.

— Очень необычно было примерить на себя такой образ, с одной стороны, очень сильной, а с другой — в чем-то хрупкой девушки, — вспоминает съемки Саша Лусс, уже не в первый раз работающая с Бессоном. — Анна и я — очень разные люди. Она выбирает стать сильной, учится играть в жизнь. Пришлось много работать, по шесть часов в день несколько месяцев проводить на тренировках. В фильме много сцен драк, и несмотря на присутствие дублера в особо опасных моментах, многое приходилось делать самой.

По словам Александра Петрова, после звонка Бессона сомнений у него не было: на предложение сыграть в «Анне» он ответил однозначное «да». В основе работы голливудского режиссера – классическая система Станиславского. И, как признается актер, вопреки всем стереотипам и предрассудкам западному производителю все равно, из России ты или из Гватемалы. Главное — качественно делать свое дело.

— Удивительно, но Люк Бессон очень хорошо чувствует русскую душу, - говорит Александр Петров. — Работать с ним — невероятный и очень ценный опыт. Для него главный человек на площадке — это актер. И фильм «Анна» — пусть и небольшой, но очень значимый шажок в моей карьере.

Эта картина стала дорогой в мир Голливуда не только для уже зарекомендовавших себя актеров. Модель Лера Абова, также исполнившая одну из ведущих ролей, в полный метр попала впервые. Однако даже на фоне узнаваемых партнеров ей удается производить впечатление.

— Бессон с пониманием отнесся к отсутствию у меня профессионального опыта, — вспоминает Абова. — Подбадривал Саша, помогали коллеги. Надеюсь, я справилась! В конце концов, от таких возможностей не отказываются!

На большие экраны России выход картины «Анна» запланирован 11 июля.

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