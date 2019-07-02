Бари Алибасов пообещал подать в суд на шоу Шепелева

Продюсер Бари Алибасов заявил, что намерен подать в суд, чтобы разобраться с создателями ток-шоу «На самом деле».

Ранее Алибасова обвинили в срыве съемок программы на Первом канале. Сообщается, что продюсер должен был рассказать о своем отравлении и пройти проверку на телеграфе. Но, как сообщил участник массовки, Алибасов не явился на съемки, сославшись на плохое самочувствие.

В комментарии ФАН Алибасов заявил, что подобные слухи — ложь, он принимал участие в программе, но возмущен тем, как вел себя ведущий и приглашенные гости.

— Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь. Это был срежиссированный обман, — уточнил он.

Продюсер заявил, что намерен подать в суд на создателей программы, так как они обманывают зрителей.

— Они утверждают, что я не лечился, а пиарился, — подчеркнул Алибасов.

Напомнил, что Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Почти две недели он провел в реанимации.

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