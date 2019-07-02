Женщину с крупной партией запрещенного вещества задержали в Москве
• 11:42 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761laxa3j3q1l8y9ady
Подозреваемую заключили под стражу
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве женщину с крупной партией запрещенного вещества. Данный факт подтвердили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Полиция задержала 41-летнюю женщину из Брянска в районе железнодорожной станции «Новогиреево». Она подозревается в незаконном хранении наркотических средств.
Правоохранительные органы изъяли из дамской сумки 943,7 грамм запрещенного вещества. Подозреваемую заключили под стражу. В отношении женщины возбудили уголовные дела.
Читайте также: Столичную пенсионерку ограбили на миллион рублей
12:592 июля 2019
12:262 июля 2019
12:252 июля 2019
12:192 июля 2019
12:122 июля 2019
11:472 июля 2019
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019
09:272 июля 2019
09:082 июля 2019
08:542 июля 2019
08:402 июля 2019
08:202 июля 2019
08:112 июля 2019
07:302 июля 2019
07:152 июля 2019
05:292 июля 2019
04:322 июля 2019
03:362 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019
15:501 июля 2019
15:351 июля 2019