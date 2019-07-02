«Зенит» заинтересован в приобретении уругвайского игрока
• 11:47 • 2 июля 2019
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Гастон Рамирес перешел в «Сампдорию» летом 2017 года
Фото: Скриншот с видео
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Самдории» Гастона Рамиреса, сообщает издание "Невские Новости".
Уругвайский игрок может усилить игру команды в центре поля. Трансфер футболиста обойдется в сумму не менее 13 миллионов евро.
Гастон Рамирес начал играть за «Сампдорию» летом 2017. До этого он выступал за английский клуб «Миддлсбро».
Кроме того, на счету Рамиреса 43 матча за сборную Уругвая.
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