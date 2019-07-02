Экологический туризм планируют развивать в Ленинградской области
Заместитель председателя комитета по туризму Ленобласти Римма Сачунова отметила, что в настоящее время экотуризм становится приоритетным направлением для развития Ленинградской области.
По ее словам, в данном виде туризма можно выделить два основных направления: научный и рекреационный. В настоящее время туристы больше проявляют интерес к рекреационному виду отдыха. Римма Сачунова отметила, что в Ленинградской области ведется активная работа по созданию новых экотроп. Также ведется адаптация болотистых местностей.
Среди самых востребованных экотуристических направлений выделяют Ладожское озеро, Вепсский лес, Гатчинские гейзеры, передает издание "Невские Новости".
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