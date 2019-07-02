Исследователи выяснили, как здоровье зависит от микрофлоры кишечника

В последние годы врачи всего мира заинтересовались изучением микрофлоры кишечника. Исследования показали, что микробиом напрямую связан с ощутимыми процессами в организме человека.

Так, микрофлора слизистой может повлиять на состояние иммунитета человека. Помимо этого, если баланс микроорганизмов, находящихся в симбиозе с человеком, нарушен, могут появиться различные заболевания.

Как пример: диабет, рак, ожирение и, кроме того, психоэмоциональные заболевания.

Исследователи использовали метод машинного обучения, чтобы подробно изучить, как баланс микрофлоры влияет на здоровье человека.

Они пришли к выводу, что вместо поиска симптомов, которые сообщают об уже существующей болезни, можно далеко продвинуться в диагностике с помощью микроорганизмов.

Более того, исследователи определили, — мнение о том, что иммунитет человека, по большей степени, изменяется благодаря внешней среде — ошибочно.

Таким образом, подробное изучение процессов в микрофлоре способно не просто излечить человека, а трансформировать его иммунную систему в менее уязвимую. Это предотвратит появление болезней на первичной стадии.

Сейчас исследователи-биологи делают упор на наблюдения за кишечным микробиомом человека. К примеру, не так давно другая группа ученых обнаружила в человеческом кишечнике около двух тысяч бактерий нового вида. Об этом пишет PLoS Biology.

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