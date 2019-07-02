Восстановлена работа автоматов московского метрополитена по продаже билетов
• 12:45 • 2 июля 2019
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Автоматы работают в штатном режиме
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Работа автоматов по продаже билетов Московского метрополитена восстановлена. Об этом сообщили в Twitter подземки.
Работа автоматов по продаже билетов восстановлена.— Московское метро (@MetroOperativno) 2 июля 2019 г.
Специалисты решили технические проблемы. Автоматы работают в штатном режиме.
Ранее москвичей и гостей столицы попросили покупать билеты для проезда в кассах или в режиме онлайн, так как в автоматах по продаже билетов произошел сбой. Ведомство приносит извинения за предоставленные неудобства.
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