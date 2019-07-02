Эксперт высказался против нового формата лимита на легионеров
• 12:55 • 2 июля 2019
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Валерий Рейнгольд считает, что нововведение убьет российский футбол
Фото: Скриншот с видео
Знаменитый спартаковец Валерий Рейнгольд высказался против нового формата лимита на легионеров – "8+17", который одобрил исполком РФЛ. Теперь на поле смогут появляться одновременно восемь иностранных игроков.
Рейнгольд считает, что подобное нововведение убьет российский футбол.
— Как смогут российские молодые футболисты без игровой практики выиграть конкуренцию у этих иностранцев? Никак! Надо наоборот ужесточить лимит, — заявил эксперт в комментарии argumenti.ru.
По мнению Рейнгольда, на поле должно выходить не более 5 иностранцев одновременно.
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