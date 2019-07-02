Мужчина ранил ножом знакомого в квартире на севере Москвы
• 12:59 • 2 июля 2019
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Злоумышленника задержали и отправили в участок
Фото: пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ
В одной из столичных квартир между двумя гражданами произошел конфликт. В результате 45-летний злоумышленник нанес удар ножом 26-летнему знакомому в область живота.
Инцидент произошел улице Флотской. В компании было трое мужчин и одна женщина.
— Третий гражданин 1961 года рождения пытался разнять поссорившихся. Он также получил ножевое ранение и был госпитализирован, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МВД России.
Злоумышленника задержали и отправили в участок. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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