Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за безумные траты
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл снова попали в немилость жителей Великобритании. На этот раз причина в замене дорогого ковра в их загородной резиденции.
Члены королевской семьи поменяли новоприобретенный роскошный ковер, так как он был испорчен одной из их собак. Попытки его почистить обернулись неудачей — деликатному материалу был нанесен еще больший вред.
Отмечается, что герцоги Сассекские часто подвергаются жесткой критике за их слишком большие траты. В частности, пара потратила 2,4 миллиона фунтов налогоплательщиков на ремонт дома, сообщает издание Express.
Ранее стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл. На торжество приглашены только самые близкие. При этом королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать.
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