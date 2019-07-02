Журналист нашел сходство между поведением Алибасова и Садальского
Журналист Антон Беккужев нашел сходство между поведением продюсера группы «На-На» Бари Алибасова и актера Станислава Садальского.
— Сходство это обусловлено именно любовью к скандалам, провокациям и пиару в самых изощренных его проявлениях, — заявил он в комментарии «Дни.ру».
Он напомнил, что весь июнь поклонники следят за состоянием здоровья Алибасова. Кто-то искренне переживает, но некоторые уверены, что шоумен всех разыграл ради пиара.
Станислав Садальский в социальных сетях также не раз обвинял Алибасова в обмане.
Журналист Антон Беккужев отмечает, что в последнее время актер остается в поле зрения публики не благодаря новым ярким ролям, а из-за скандальных заявлений.
— Станислав, так же как и Бари, готов влезть в эпицентр любой горячей истории, чтобы лишний раз попасть на страницы СМИ, — заявил Беккужев.
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