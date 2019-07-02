Восточная система водоснабжения в Подмосковье заработает в июле

• 13:30 • 2 июля 2019
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Решение о строительстве Восточной системы водоснабжения принял в 1987 году Совет министров СССР
Фото: Сайт Егорьевска
В июле в Московской области планируется полностью внедрить Восточную систему водоснабжения, сообщает «Радио 1». Ее строительство началось еще тридцать лет назад.
Охват системы составляет порядка миллиона человек. Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, более 200 скважин забирают воду из подземного горизонта. Такой воде не нужно дополнительное очищение, она проходит проверку по всем параметрам.
Ранее Восточная система водоснабжения создавалась как резервная на случай катастроф.
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