Эксперт рассказал, какие самолеты Россия может предложить Турции
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что если США откажутся поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, Россия сможет предложить Анкаре достойную замену.
1 июля в СМИ появились сообщения, что Анкара рассмотрит возможность приобретения российских самолетов. Разногласия между США и Турцией возникли после того, как Анкара решила приобрести российские комплексы С-400, передает ФАН.
Турция также надеется на совместное с Россией производство ракет нового поколения.
Эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что российские Су-35С или МиГ-35 практически ничем не уступают американским истребителям, поэтому Турция может рассмотреть их в качестве альтернативы. Эксперт подчеркнул, что это машины разных классов и выполняют в воздухе различные цели, передает rueconomics.ru.
— Су-35 — тяжелый универсальный истребитель, а МиГ-35 — фронтовой истребитель, поэтому у них разные цели и разные регионы действия, — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
По оценке эксперта, для Турции больше подошел бы МиГ-35, так как у страны небольшая территория.
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