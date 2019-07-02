Древнюю крепость, возведенную до нашей эры, обнаружили в Ираке

Исследователи из Германии и Курдистана нашли крепость бронзового века в Ираке. Сооружение обнаружили на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук.

На сайте Тюбингенского университета сообщили, что, по мнению ученых, дворец может принадлежать временам Империи Митанни. Ранее она занимала север Сирии и Ирака.

В Ираке эта находка считается одной из важнейших за последние годы. Сейчас об империи, существовавшей еще во времена до нашей эры, осталось крайне мало информации.

Средняя высота крепости достигает 20 метров над уровнем реки.

Но на этом находки не закончились, ведь внутри здания археологов ждал еще один сюрприз: рисунки на стенах, которые были созданы с помощью обычных кирпичей.

Ученые пока не смогли определить, сколько лет дворец стоял под водой. Кое-где сооружение все еще затоплено, поэтому раскопки продвигаются не так быстро, как бы этого хотелось археологам. Тем не менее специалисты не покладая рук работают на территории найденного дворца, пишет SmNews.

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