Психолог: Юрий Семин — творческий тренер и аналитик
• 14:26 • 2 июля 2019
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Юрий Семин часто ярко выражает свои эмоции
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Психолог Борис Хигир оценил тренерские качества Юрия Семина, работающего с «Локомотивом».
По его словам, Семин — тренер творческий и может быстро перестроить команду по ходу игры, если это необходимо. Он вспыльчив и может повысить голос, но быстро отходит.
Эксперт также отметил, что Юрий Семин всегда заботится о достойных зарплатах для своих футболистов, но сам не меркантилен.
По мнению психолого, Юрий Семин — открытый человек, с хорошим чувством юмора, прямой и не способен на сговор за спиной, передает argumenti.ru.
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