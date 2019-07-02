Конкурс «Отцы и дети»
В семье Жориных два мальчишки: один постарше, второй помладше. Так утверждает мама Виктория. Папа и мама работают, Никита ходит в сад, готовится к школе.
Папа Антон старается проводить время с ребенком за общими хобби. Например, уехать на велосипедах на полдня. Затеять залихватские ныряния в водоеме. Кататься зимой с самой высокой горки. Тренировать кота на случай потопа. Случаются и минуты спокойствия, но маму это не обманывает: скорее всего, в разгаре планирование очередного «подвига».
Недавно Никита пришел к маме со смущенным видом, явно боясь о чем-то рассказать. У мамы екнуло сердце, и стало очень тревожно за кота. Но все оказалось проще — сын пришел посоветоваться: что подарить на день рождения «своей девушке». Да-да, прямо так и сказал!
Мы хотим поддержать крепкие и дружные московские семьи, в которых не только внешнее сходство, но и лучшие качества характера передаются от отца к сыну.
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