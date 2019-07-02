Около 500 тонн клубники собрали в Подмосковье

• 15:11 • 2 июля 2019
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Больше всего ягод собрали в Совхозе имени Ленина — около 400 тонн
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Около 500 тонн клубники собрали в Московской области с начала сезона. Об этом «Радио 1» сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
По его словам, дождливая погода немного снизила темпы сбора урожая, но погода не окажет влияния на итоговое количество ягод.
Больше всего ягод собрали в Совхозе имени Ленина — около 400 тонн.
Всего на территории региона работают восемь крупных производителей клубники.
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