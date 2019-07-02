Член жюри Московского еврейского кинофестиваля проведет мастер-класс
Дискуссия Proof of Concept пройдет в Москве 2 июля. В ней примет участие исполнительный продюсер короткометражного фильма «Кожа» Стивен Мао. Ранее он внес вклад в работу жюри на конкурсе 5-го Международного еврейского кинофестиваля (МЕКФ).
Помимо Стивена Мао на встрече также будут присутствовать российские продюсеры Илья Стюарт («Пассажир», «Лето») и Михаил Врубель («Притяжение», «Лед»).
Беседа состоится в 19:30 в «Афимолле». До этого будут организованы показы фильмов «Кожа» и «Пассажир», сообщает «Российская газета».
Напомним, короткометражный фильм «Кожа» рассказывает о войне между двумя бандами. Картина «Пассажир» повествует о затворнической жизни космонавта после аварии.
Ранее были объявлены фильмы-победители Московского еврейского кинофестиваля.
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