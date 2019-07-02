Сбудутся ли предсказания Нострадамуса в 2019 году

Вся жизнь предсказателя полна загадок. В день, когда у матери Нострадамуса были роды, в дом постучалась странница и попросила бокал вина. Старушка выпила, перевернула бокал, из которого на пол вылилось 12 капель, и сказала, что если малыш появится с двенадцатым ударом часов, то он будет великим. В этот момент часы начали бить полдень, и новорожденный закричал.

Есть только один оригинальный портрет Нострадамуса, который написал его сын. При этом ученый был довольно известен. Катрены (законченные по смыслу четверостишия) Нострадамуса переводить очень сложно из-за того, что они написаны на разных языках, среди которых не только латинский, французский и итальянский, но и провансальский, древнееврейский, арабский. Кроме того, они зашифрованы.

Но чем больше катренов удается расшифровать, тем меньше сомневающихся в его даре. Сторонники прорицателя считают, что он точно предсказал приход к власти Адольфа Гитлера, убийства Джона и Роберта Кеннеди, Вторую мировую войну и многое другое. Недавно толкователи пророчеств снова забили тревогу: они якобы обнаружили предсказание о грядущей Мировой войне.

Согласно пророчеству, 2019 год должен стать переломным для мира. Глобальный конфликт, который разгорится в этом году, затянется на 27 лет и унесет большое количество человеческих жизней.

Предсказатель также предрек увеличение террористических вылазок на территории Северной Америки и Европы и распространение религиозного экстремизма на Ближнем Востоке.

2019 год уже на экваторе: предначертанное пока не сбылось. Возможно, предсказатель имел в виду что-то другое? Поживем — и сами все увидим.

Доказано историей

Немало пророчеств уже сбылось. Одно из них касается столицы.

В книге предсказаний Нострадамуса есть одно пророчество о Москве: в одном из катренов французский пророк предрек сожжение столицы своими же соотечественниками. Предсказание, как выяснилось позже, касалось событий Отечественной войны 1812 года, когда полководец Михаил Кутузов из стратегических соображений сдал столицу армии Наполеона.

Об этом событии говорил в своей книге и другой пророк — легендарный монах Авель, живший на рубеже XVIII–XIX веков и попавший из-за своих предсказаний в немилость императора.

Жить в океане и говорить с животными

Многие предсказания считались фантастикой, но с развитием науки и технологий оказываются реальностью.

Животные

«Домашнее животное с человеком после больших усилий заговорит» — так гласит один из катренов Нострадамуса, который относят к 2019 году. Кстати, недавно ученые научились выделять и переводить отдельные «слова» из писка грызунов, так что предсказание имеет все шансы сбыться.

Продление жизни

Нострадамус призывал ожидать небывалый прорыв в медицине: его толкователи нашли в одном из катренов указание на чудесный механизм, который будет изобретен в течение года и позволит людям жить до 200 лет.

Космические чудеса

Если верить катренам Нострадамуса, в этом году мир ждут космические явления, среди которых парад планет и прохождение Солнечной системы через галактическую ось, которое случается раз в 26 тысяч лет.

Пробуждение вулканов

Редкие пророки не говорят о катаклизмах, и даже знаменитые Ванга и Нострадамус этого не избежали. Проанализировав их высказывания, эзотерики обнаружили намеки на пробуждение спящих вулканов. Но неизвестно, говорили ли они о проснувшемся камчатском Шивелуче или о знаменитом Йеллоустонском вулкане, его извержение, по мнению ученых, может уничтожить значительную часть человечества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арина Ласка, член Российской ассоциации целителей, ясновидящая:

— У судьбы — два плана в мировом информационном поле: негативный и позитивный, где прописаны события в мельчайших подробностях. Нострадамус был способен заглядывать в эти планы, понимать суть процессов, происходящих в мире. Он также умел эту информацию запрашивать, и ему приходила информация — во снах, в виде психописьма, когда высшие силы управляют рукой и пишут пророчества. Но знание приходило из единого поля событий, поскольку в этих планах не действуют земные понятия о времени. Он сумел попасть именно в те временные точки, сведения о которых потом вскрылись.

СПРАВКА

Мишель де Нострдам был известным деятелем культуры XVI века. За 63 года жизни он написал порядка тысячи стихотворных предсказаний — катренов, собранных в определенном порядке в центурии.

Читайте также: Стали известны знаки зодиака, которым Ванга пророчила тяжелую судьбу