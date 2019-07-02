Эксперт рассказал, какие темы обсудят лидеры России, Азербайджана и Ирана
Встреча лидеров России, Азербайджана и Ирана позволит решить ряд проблем в сфере энергетики. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов.
Ранее заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов сообщил, что встреча лидеров трех стран запланирована на 14 августа. Переговоры пройдут в Сочи.
Эксперт Аждар Куртов считает, что в первую очередь на встрече обсудят энергетические вопросы, поскольку Россия, Иран и Персия являются странами, добывающими нефть и природный газ в большом количестве.
Также лидеры трех стран обсудят моменты экономического сотрудничества, связанные с коридором Север — Юг. Проект предполагает создание новых транспортных коммуникаций через иранскую территорию до Каспийского моря и дальше к портам России на берегу Балтийского моря, передает rueconomics.ru.
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