Соцопрос: За провластных кандидатов готовы проголосовать 29 процентов москвичей

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос москвичей, касающийся их участия в выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут в Единый день голосования, 8 сентября.

— В начале избирательной кампании вовлеченность горожан в предстоящие выборы в Московскую городскую думу сравнительно низкая — 89 процентов опрошенных отметили, что не испытывают интереса к теме, 77 процентов не обсуждают выборы в ближнем кругу, — говорится в сообщении.

Исследования показали, что начало сбора подписей в поддержку кандидатов заметили лишь 28 процентов респондентов. При этом поставить свою подпись за того или иного кандидата выразили готовность только 7 процентов опрошенных.

— Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29 процентов), за представителя парламентских партий — около 18 процентов, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу — 6 процентов, — говорится в сообщении.

Также участники опроса оценили положение дел в Москве. Выяснилось, что 69 процентов довольны ситуацией в своем районе, а больше половины респондентов отметили, что их район стал более комфортным за последние 1,5–2 года.

Подавляющее большинство избирателей не определились, кого из кандидатов они готовы поддержать; выбрали кандидата, за которого будут голосовать, только 8 процентов опрошенных, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

СПРАВКА

Московская городская дума (Мосгордума, МГД) — законодательное собрание города Москвы. Статус и полномочия Мосгордумы определяются Уставом города Москвы, порядок избрания — Избирательным кодексом города. В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой подходят к завершению, вошли 45 депутатов, избранных по одномандатным округам.

Читайте также: Сергей Собянин увеличил срок действия парковочных разрешений для многодетных семей