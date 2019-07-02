Москвичи пожаловались на испорченный газон во дворах

В московских дворах кипят страсти. Одни — за естественность, другим подавай английские газоны. По словам жительницы района Кузьминки Екатерины Никифоровой, в их дворе траву начали косить, как только земля «позеленела».

— Сразу срезали растительность, которая еще не успела вырасти, — говорит она. — Из-за нарушения технологии трава высохла, и вместо красивого газона — изуродованное пространство.

Оказывается, вся проблема в триммерах, которыми и стригут траву на газонах в городских парках и дворах. Специалисты давно требуют запретить эти косилки.

— После триммера травяной покров деградирует, ухудшается качество почвы, — рассказал «Вечерке» биолог Иван Щетинин. — Образовывается пыль. За высоту травы сверх нормы коммунальщиков штрафуют. Сумма немалая — до 300 тысяч, поэтому и режут под корень. Так меньше работы. Триммером это сделать проще.

Однако среди москвичей есть и те, кто выступает за «стрижку под ноль».

— Создается впечатление, что мы в какой-то глухой деревне живем, — высказывает свое мнение москвич Евгений Троянов. — Нам нужны красивые, аккуратные газоны.

Но в любом случае то, как должна выглядеть трава у дома, чтобы она не стала травой раздора, должны решать жильцы совместно.

Зачем газон?

Трава активно поглощает все виды шума. Помимо этого, газон очищает воздух, задерживая пыль и вредные испарения. Некоторые газонные травы обладают дополнительными свойствами, работающими на очищение воздуха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Пукалов, ландшафтный дизайнер:

— Если траву косят неправильно, надо снять нарушителя на видео и пожаловаться в управу. Чиновники проведут проверку и оштрафуют. Неправильная стрижка — это если трава не достигла высоты в 10 см или оставшаяся поросль ниже 5 см.

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