Военный эксперт: С-500 действительно уникальное оружие
Военный эксперт Виктор Баранец в комментарии «Царьграду» заявил, что российский комплекс С-500 действительно уникальное оружие.
Ранее американские эксперты отметили, что комплекс С-500 создаст преимущество для РФ в небе над Европой, так как он наделен обширной областью поражения. Также комплекс затруднит выполнение воздушных операций НАТО.
По оценке экспертов, система ПВО С-500 сможет отслеживать тяжелые вражеские самолеты на дальности до 800 километров и поражать цель на расстоянии 600 километров, сообщает Newinform.
Эксперт Виктор Баранец отметил, что мог бы много рассказать о преимуществах комплекса, но не может разглашать подобную информацию.
— Но тем не менее я скажу самое главное — те параметры, о которых говорят американцы, что С-500 будет доставать цель за 600 километров, близки к истине, — подчеркнул он.
Виктор Баранец считает, что американцам на создание подобного комплекса потребуется несколько десятков лет.
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