Названы самые популярные станции Московского центрального кольца
• 16:26 • 2 июля 2019
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Москвичка Татьяна Говоркова на станции «Площадь Гагарина» МЦК
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»
Станции «Площадь Гагарина», «Ботанический сад» и «Кутузовская» стали самым популярными у пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) в первые шесть месяцев текущего года.
В первом полугодии 2019 года электропоездами «Ласточка» на Московском центральном кольце воспользовались 69,7 млн пассажиров. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Наибольший пассажиропоток в I полугодии зафиксирован на станциях «Площадь Гагарина» (6,5 млн человек), «Ботанический сад» (4,1 млн человек) и «Кутузовская» (4,1 млн человек)», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что в ноябре текущего года может быть сокращен интервал движения поездов на Московском центральном кольце в час пик с пяти минут до четырех.
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