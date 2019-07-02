Подмосковным семьям с небольшим достатком помогут собрать детей в школу

• 16:32 • 2 июля 2019
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Ребятам подарят ранцы со всем, что пригодится им в первые недели учебы
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу. Детям подарят портфели, в которых будет собрано все необходимое для учебы, сообщает «360».
Наборы для первоклассников смогут получить семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей. В набор входят подставка для книг, по три тетрадки в линейку и клетку, пенал с ручками и карандашами.
Также в портфель положат альбом для рисования, краски, цветную бумагу и пластилин.
В этом году в первый класс отправятся более 8 тысяч детей из малообеспеченных семей.
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