Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
Роспотребнадзор предложил использовать маркировку минеральной воды, чтобы предотвратить производство контрафакта. Об этом во вторник, 2 июля, заявил замруководителя надзорного ведомства Михаил Орлов.
— Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему (маркировки — прим. «ВМ»), — сказал он на совещании в Совете Федерации, посвященном вопросу предотвращения производства и оборота контрафактной минеральной воды.
По мнению Орлова, введение маркировки позволит контролировать поступающие в продажу объемы минеральной воды, чтобы это количество не превышало того, что производят предприятия, передает РИА Новости.
Сегодня в России ведутся добровольные эксперименты по маркировке ряда товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат табак, обувь, духи, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности.
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