Ученые обнаружили древние останки крокодилов-вегетарианцев
Ученые Киган Мельстром и Рэндалл Айрмис из Музея естественной истории американского штата Юта среди древних останков крокодилов нашли необычные зубы рептилий. В процессе исследования фрагментов челюстей этих животных они смогли определить, что животные не были хищниками и не питались плотью.
Другими словами, раньше существовал вид крокодилов-вегетарианцев. Работники музея изучили около 150 зубов, принадлежавших шестнадцати разным крокодилам и аллигаторам. В итоге ученые сделали заключение, что в древние времена были как плотоядные, так и растительноядные разновидности нескольких групп Crocodyliformes.
Эти животные существовали до и после великого Триасового вымирания, а также благополучно продолжали жить во времена «эпохи динозавров».
Тем не менее с ходом времени смогли выжить и дойти до наших дней лишь плотоядные крокодилы. Об этом сообщает Naked Science.
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