Около 30 человек стали жертвами сильных ливней в Индии
• 17:09 • 2 июля 2019
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В нескольких районах продолжают работу экстренные службы
Фото: Скриншот с видео
В Индии около 30 человек погибли из-за мощных ливней, сообщает ОТР.
В наибольшей опасности оказались районы, расположенные вблизи города Мумбай.
Потоки воды разрушили десятки зданий. Также из-за дождей оказались размыты железнодорожные пути, на станциях застряли десятки пассажиров.
Выпадение осадков в Индии продолжится и на этой неделе, все аварийные службы перешли на круглосуточный режим работы.
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