Россиянка умерла от инсульта в Афинах
Жительница Башкирии скончалась от инсульта в одном из отелей в греческих Афинах. Об этом сообщила ее подруга Гульнара Нуриева, информацию подтвердили в посольстве РФ во вторник, 2 июля.
— Посольство России подтверждает, что в Афинах умерла россиянка, — сказал представитель посольства.
Как рассказала подруга погибшей, тело женщины было найдено еще 25 июня, однако ей стало известно об этом только через три дня. Почему греческая полиция не связалась сразу с консульством и родными умершей, Гульнара Нуриева не знает.
По предварительной информации, смерть россиянки наступила по естественным причинам.
По словам Нуриевой, для отправки тела на родину требуется четыре тысячи евро, подруги погибшей организовали счет для сбора денежных средств, передает РИА Новости.
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