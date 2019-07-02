Британский политик оценил потери страны в случае «жесткого» Брексита
Выход Великобритании из Евросоюза без итогового соглашения может стоить Великобритании 90 миллиардов фунтов стерлингов. К такому выводу пришел канцлер казначейства страны Филип Хаммонд.
Данный вариант, по мнению политика, является разрушительным, так как окажет влияние в том числе на расходы и налоговые решения в будущем. В связи с этим новому премьеру страны необходимо будет достичь «мягкого» Брексита, приводит слова Хаммонда РИА Новости.
Напомним, Евросоюз назначил Великобритании срок до 31 октября для того, чтобы принять решение по условиям выхода. Кандидаты на должность премьера заявляют о намерении достичь определенности к указанной дате. Основная проблема заключается в том, что претенденты придерживаются разных мнений о том, как Великобритания должна выйти из Европейского союза. В частности, глава британского МИДа Борис Джонсон считает, что выход должен быть «разумным и прагматичным».
Читайте также: «Ей уже плевать»: эксперты объяснили «хамское» поведение Терезы Мэй