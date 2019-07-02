Кадыров выступил за усиление борьбы с терроризмом
• 18:50 • 2 июля 2019
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Ранее сообщалось, что в результате нападения на пост в Чечне погиб полицейский
Фото: Официальный сайт президента России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости усилить деятельность по предупреждению террористических актов. С таким предложением политик выступил в ходе расширенного совещания с руководством МВД и Управления федеральной службы войск нацгвардии.
— Я поставил задачу выявлять опасных бандитов на стадии замысла, до совершения ими преступлений. Для этого каждый полицейский должен быть бдительным, всегда быть в поиске нужной информации, — сказал Кадыров.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на пост в Чечне погиб полицейский. Неизвестный нанес правоохранителю ножевое ранение, затем бросил гранату. Нападавший был ликвидирован.
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