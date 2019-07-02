ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. Об этом во вторник, 2 июля, сообщили в пресс-службе организации.
На данный момент из 578 допинг-проб 298 спортсменов из России проанализированы 150 образцов, принадлежащих 43 спортсменам. По результатам проверки составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил. Их изучат международные спортивные федерации, чтобы выявить дела, которые впоследствии будут проверены на предмет нарушения антидопинговых правил, передает ТАСС.
Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявляли об устранении всех замечаний, полученных от ВАДА по итогам проведенного аудита.
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