Лекция о современных городских парках пройдет в Москве
Директор всемирно известного парка «Сады у Залива» в Сингапуре Феликс Ло прочитает бесплатную лекцию в Москве. Она пройдет 3 июля в медиацентре парка «Зарядье».
Феликс Ло расскажет о том, как парк с футуристическими сверхдеревьями стал известным, а также о том, как должен выглядеть и функционировать современный городской парк. Это уникальная возможность послушать про создание и секреты сингапурского технологического и ботанического «чуда света».
Кстати, парк «Сады у Залива» действительно потрясающий. В него приезжают туристы со всего мира! Все хотят посмотреть на семь разных садов в одной оранжерее, оливковую рощу с бистро, центральное поле для выставок, многоуровневую покрытую цветами теплицу и, конечно, «супердеревья», которые представляют из себя 18 увитых тропическими растениями железных конструкций, которые одновременно работают как вечернее освещение парка и система вентиляции теплиц.
Начало в 20:00. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте.
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