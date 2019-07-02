Шашлык опасен: есть его можно, только тщательно прожарив

Для экспертизы эксперты Росконтроля закупили шашлык из свинины в маринаде по цене от 250–450 рублей за килограмм брендов «Останкино», «Мираторг», «Окраина», «Мясновъ», «Глобус», «Ашан» и «О’Кей». Мясной продукт проверили по 50 параметрам.

— Число нарушений требований безопасности, которые мы выявили при экспертизе, просто беспрецедентное! — рассказывает «ВМ» главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова.

Так, например, по ее словам, абсолютно во всех проверенных образцах нашли следы... фекального загрязнения.

— Судя по всему, при изготовлении шашлыка были нарушены многие санитарные нормы, — считает Ирина Аркатова. — Максимально допустимое значение КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) было превышено у образцов «Окраина», «Мясновъ», «Ашан», «О’Кей» и «Останкино». Причем в последнем случае — в 17 раз!

Возбудителей опасного заболевания листериоза — листерии — нашли в полуфабрикате «Окраина».

Как пояснила «ВМ» главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова, соотношение мяса и маринада в шашлыке не нормируется, но очевидно, что покупать жидкость по цене мяса никому не хочется. Самым «мясным» оказался шашлык из «Мяснова» — его в упаковке 92,9 процента. Сэкономил производитель полуфабриката «Окраина» — в ведерке всего 77,6 процента мяса. При этом, что интересно, именно этот товар стоит дороже всех остальных участников рейтинга, 455 рублей за кило. Самый дешевый шашлык продается в магазине «О’Кей» — 250 рублей за килограмм.

— Гистологическое исследование подтвердило: шашлыки сделаны именно из свинины. Везде мышечная ткань содержится в достаточном количестве, а соединительная и жировая — в незначительном, — пояснила «ВМ» Ирина Аркатова. — Правда, в шашлыке «Мяснова» экспертами Росконтроля были обнаружены консерванты, сорбиновая и бензойная кислоты, хотя и в недействующей концентрации. Вероятно, они попали в мясо случайно, как компонент маринада.

Несмотря на выявленные нарушения, специалисты не побоялись приготовить испытуемый шашлык и попробовать его на вкус. Благо что тщательная прожарка полностью убивает все бактерии. Консистенция образцов «Окраина» и «Глобус» оказалась суховатой. А вот к вкусу и запаху образцов у экспертов никаких претензий не возникло.

— Несмотря на это, рекомендовать ни один из товаров к покупке нельзя, — к такому экспертному заключению пришла Ирина Аркатова. — Если шашлык вы все-таки купите, тщательно прожаривайте мясо — это полностью убьет все бактерии. И еще один совет: не стоит переплачивать за маринад. В магазине выбирайте шашлык, где мяса как можно больше, а всего сопутствующего — как можно меньше.

СПРАВКА

На Руси было принято готовить на вертеле целые туши кур, зайцев, поросят и других животных. Такое мясо подавалось на пирах состоятельных людей, требуя больших затрат времени и древесины. При контактах с крымскими татарами русские познакомились с более эффективным способом зажарки мяса — шашлыком.

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