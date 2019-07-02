Где покататься на аттракционах

Парк — это место, где можно зарядиться положительными эмоциями.

Одно из лучших средств — посетить площадку аттракционов. Лично я бы рекомендовал несколько парков. Самый большой выбор, пожалуй, сегодня в «Сказке» — парке в районе Крылатское. Он открылся относительно недавно, но здесь есть колесо обозрения, американские горки и много других современных экстремальных аттракционов.

Традиционно на высоте «Сокольники». Неплохие площадки есть в «Северном Тушине», парке «Бабушкинский», «Фили» и «Измайлово». В последнем сохранилось раритетное, ему уже около 70 лет, колесо обозрения. А вот в Парке Горького аттракционов почти не осталось — там есть лишь несколько каруселей.

Билет в парк развлечений на Западе стоит от 60 до 100 долларов Фото: https://pixabay.com/ru

В ближайшее время, я думаю, ситуация с развлечениями сильно изменится. В этом или следующем году будет введе на первая очередь «Острова Мечты» — огромного парка в Нагатинской пойме. Там будут аттракционы мирового уровня, причем под крышей. Это значит, развлекаться будет можно круглый год. А еще сейчас монтируется целый парк развлечений в районе ВДНХ. Там, например, появится самое большое в Европе колесо обозрения высотой 135 метров. Пока же самое большое в Лондоне.

Что мешает массовому появлению аттракционов в парках? Прежде всего то, что их владельцам пока не дают землю в долгосрочную, на 30–40 лет, аренду. А это значит, что они не могут вкладываться в новое дорогостоящее оборудование — неизвестны перспективы бизнеса. Вторая причина, конечно, наш климат. Все знаменитые Диснейленды расположены в куда более южных широтах, где можно круглый год кататься под открытым небом. Ну и, наконец, наши сограждане пока еще не очень богаты.

Билет в парк развлечений на Западе стоит от 60 до 100 долларов. Для нашего потребителя это дороговато. С другой стороны, вход в «Сочи Парк» — крупнейший парк развлечений в России — обходится в две тысячи, и бизнес вполне доходен.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»