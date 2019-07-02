Путин проведет внеплановую встречу с Шойгу после гибели подводников
Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». Вместо него к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец, передает РИА Новости.
Также пресс-секретарь подтвердил изданию «Ведомости», что изменение планов президента связано с гибелью моряков-подводников.
— Да, связано, — сказал представитель Кремля.
Напомним, Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах. По данному факту Следственный комитет России проводит проверку.
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