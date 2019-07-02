Старше, чем метро: общий стаж династии Пряжниковых — более 150 лет

Один из них, инженер дистанции защиты телеуправления Александр Пряжников, когда-то выбрал профессию речника. С детства его манила мечта стать капитаном. Но из-за плохого зрения капитанскую карьеру москвич сменил на специальность механика-судоремонтника.

Отслужив в Военно-морском флоте, молодой старшина пришел работать в Московское речное пароходство. Зарплата была невысокая, частые командировки... Жена ждала ребенка.

Александр стал думать, как жить дальше. Как будто в ответ на его раздумья в пароходство позвонил его сокурсник по техникуму. Парень работал в метро и рассказал, что зарплата в метрополитене выше, а механики всегда нужны.

Так Александр спустился под землю, а со временем стал машинистом внутренних линий. Александр Васильевич считает, что с профессией не прогадал.

— Работа понравилась, да и более высокая зарплата пришлась как нельзя кстати — в семье родились близнецы, — вспоминает он.

Удавалось продвигаться и карьерно. Сейчас ему 71 год, он продолжает активно трудиться как инженер дистанции защиты телеуправления, проводит испытания приборов.

Жена Пряжникова-старшего Тамара тоже метрополитеновец со стажем, бывший инженер дистанции электрозащиты телеуправления, сейчас на пенсии.

Сыновья Александра Васильевича мечтали работать в аэрокосмической отрасли. Но с развалом СССР отрасль пришла в упадок, и мечты молодых специалистов не сбылись. Поэтому Александр Васильевич привел сына Максима к себе на дистанцию, где молодой человек занял должность электромонтера. Позже Максим окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ), стал механиком.

— Работа нравилась, но в какой-то момент почувствовал, что засиделся в механиках. Понял, что надо расти дальше. Приложил усилия и стал начальником дистанции, — лаконично рассказал о своем трудовом пути Максим Пряжников.

Он отметил, что метрополитен всем дает возможность развиваться и профессионально расти.

Дочь Александра Пряжникова Екатерина тоже связала свою жизнь с метрополитеном. Она работает в электродепо «Калужское» старшим оператором электронно-вычислительных машин. Девушка, помимо своих трудовых обязанностей, еще и общественница, руководит комитетом молодежи.

На службе Екатерина нашла свою судьбу. В электродепо «Калужское» девушка встретила вторую половинку — машиниста Николая Антонова. Он 12 лет водит составы по Калужско-Рижской линии. Вскоре молодые люди поженились, а через некоторое время у пары родилась дочка.

— Сейчас я в декретном отпуске, но через год выхожу на работу, не терпится вернуться в строй, соскучилась по коллегам, — говорит Екатерина.

На вопрос, обсуждают ли в семье рабочие темы, Пряжниковы хором отвечают:

— Стараемся абстрагироваться от работы, беседуем о домашних делах, но если случается что-то серьезное, то, конечно, обсуждаем. Но это бывает редко.

У семьи Пряжниковых подрастает смена — внук главы семьи, 14-летний Юра любит бывать у отца на работе и уже собирается стать машинистом.

Пряжниковы подсчитали, что на всю семью стаж работы — более 150 лет. Как они шутят, «метро столько не существует, сколько мы в нем работаем».

СПРАВКА

У Александра Васильевича стаж работы 46 лет. У его супруги Юлии Вячеславовна — 39 лет. Еще 49 лет — у ее мамы Тамары Александровны. У Максима Александровича — 27 лет, у Николая — 12. У его жены Екатерины — 13 лет. Итого — более 150 лет — Московский метрополитен отметил в этом году 84 года.

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