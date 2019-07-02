Сергей Собянин уволил заместителя руководителя Департамента спорта Москвы
• 20:50 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761sczotwl213fksw739
Увольнение произошло по собственному желанию
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Департамента спорта Москвы Елену Берсеневу. Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
В документе говорится, что от замещаемой государственной гражданской службы Берсенева освобождается с 1 июля 2019 года.
Также сообщается, что заместитель руководителя Департамента спорта столицы ушла со своей должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Читайте также: Мэр Москвы освободил от должности заместителя префекта САО
22:172 июля 2019
22:082 июля 2019
22:032 июля 2019
21:222 июля 2019
21:192 июля 2019
21:182 июля 2019
21:122 июля 2019
20:122 июля 2019
19:582 июля 2019
19:472 июля 2019
19:342 июля 2019
19:332 июля 2019
18:502 июля 2019
18:502 июля 2019
18:452 июля 2019
18:402 июля 2019
18:312 июля 2019
18:212 июля 2019
18:142 июля 2019
17:452 июля 2019
17:202 июля 2019
16:572 июля 2019
16:432 июля 2019
16:412 июля 2019
15:512 июля 2019
15:412 июля 2019
14:442 июля 2019
14:262 июля 2019
14:202 июля 2019
14:072 июля 2019
14:042 июля 2019
13:492 июля 2019
13:442 июля 2019
13:302 июля 2019
13:252 июля 2019
13:162 июля 2019
13:082 июля 2019
12:592 июля 2019
12:262 июля 2019
12:252 июля 2019
12:192 июля 2019
12:122 июля 2019
11:582 июля 2019
11:472 июля 2019
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
11:142 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019
09:272 июля 2019
09:082 июля 2019
08:542 июля 2019