Дни Москвы прошли в столице Хорватии

Программа мероприятий была направлена на дальнейшее развитие деловых контактов с хорватскими партнерами, налаживание внешнеэкономических, торговых и культурных связей. Была проведена встреча с министром экономики Хорватии Дарко Хорватом. Центральным событием стала пленарная сессия по вопросам развития делового и культурно-гуманитарного сотрудничества Москвы и Хорватии. На ней зашла речь и об укреплении отношений в сфере туризма.

— Ежегодно в Москве проходит огромное количество фестивалей и ярмарок, — отметил Сергей Черемин. — Менее чем за десять лет удвоился туристический поток, в прошлом году Москву посетили более 23 миллионов человек.

По его словам, за последние годы Москва укрепила свои позиции в международных рейтингах. Так, в прошлом году российская столица, по данным издания CNN, вошла в десятку самых привлекательных городов для туризма среди иностранцев.

Сергей Черемин рассказал и о строительстве важных для российского мегаполиса объектов. По его словам, более 50 спортивных объектов, а также около 30 новых музеев и театров возведут в ближайшие годы.

— Правительство будет продолжать инвестировать серьезные средства в развитие социальной среды, — заявил московский министр. — Это десятки новых детских садов, школ, лечебных заведений.

За последние восемь лет увеличилось количество посетителей в московских музеях. В связи с этим увеличивается и количество выставочных площадок. Сегодня в столице работают более 450 музеев.

Среди других важных заявлений Сергея Черемина — продолжение озеленения российской столицы. По его словам, Москва в ближайшие годы на 60 процентов будет состоять из зеленых насаждений.

— В городе реализуется несколько масштабных программ, направленных на благоустройство существующих и появление новых зеленых территорий, — сообщил министр правительства Москвы.

Для жителей и гостей хорватской столицы правительство Москвы подготовило и культурную программу, которую открыл футбольный матч между молодежными командами Москвы и Загреба. В течение двух дней на площади короля Томислава проходил концерт воспитанников Московского кадетского корпуса и солистов вокально-театрального жанра. В ходе Дней Москвы прошел также профессиональный балетный мастер-класс и показ фильма «Возвращение Жар-птицы» режиссера и артиста балета Андриса Лиепы, а также выставка работ Дома моды кутюрье Валентина Юдашкина.

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