Детский сад на 180 мест отремонтируют в Лианозове
• 21:18 • 2 июля 2019
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Строители заменят инженерные коммуникации
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Детский сад в Лианозове ждет капитальный ремонт. Сообщается, что вся необходимая документация была согласована.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что запланированные работы будут проводиться в корпусе № 6, построенном в 1970 году по типовому проекту серии VI-44.
Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 180 мест, а именно — на девять групп по 20 мест каждая. Детский сад в составе многопрофильной школы № 1449 имени Героя Советского Союза Водопьянова расположен по адресу: Угличская улица, дом 4, строение 1.
Уточняется, что в образовательном учреждении займутся отделкой внутренних помещений.
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