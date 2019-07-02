Художник Шемякин и «Союзмультфильм» создадут мультфильмы об устаревших русских словах
Киностудия «Союзмультфильм» и художник Михаил Шемякин создадут цикл мультфильмов о русских словах, постепенно выходящих из употребления. Проект обсуждался с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
Михаил Шемякин отметил, что русский язык сегодня «исчезает не по дням, а по часам». Поэтому создаваемый цикл призван обновить идею Александра Солженицына, создавшего первый словарь забытых русских слов.
Художник подчеркнул, что мультфильмы создаются для телевидения, проектом заинтересовался Первый канал. Планируется, что они будут выходить ежедневно в рамках утренней детской программы. В каждом выпуске будет рассказываться об одном или нескольких устаревших словах.
— Каждый день ребенок будет узнавать новые забытые слова, которые будут в его сознание проникать, — отметил Шемякин. Его слова опубликованы на сайте Минкульта.
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