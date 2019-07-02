Пушкинский музей прирастет новым подразделением
На данный момент ГЦСИ входит в состав Росизо — организации, занимающейся созданием и реализацией выставочных проектов совместно с различными музеями из разных стран мира. Филиалы музея современного искусства расположены в девяти городах России.
— Сейчас мы приступаем к процессу передачи. До конца текущего года все организационно-технические вопросы должны быть решены, — сказал руководитель Министерства культуры России Владимир Мединский.
По его словам, идея объединить ГЦСИ с Пушкинским музеем возникла более полугода назад.
— Пушкинский музей достоин развития филиальной сети по всей стране. Но решили никого не торопить и не принимать никаких административных решений, чтобы дать возможность представителям культурных учреждений подумать на эту тему, — добавил Владимир Мединский.
По словам директора музея имени Пушкина Марины Лошак, эта инициатива открывает множество перспектив для развития.
Идею объединения учреждений поддержали также в Третьяковской галерее, Эрмитаже и музее «Гараж».
Читайте также: Летняя школа инклюзивных практик открылась в Пушкинском музее