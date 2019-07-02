Глава природоохранной прокуратуры рассказал о работе ведомства

— Марат Рашидович, расскажите, какие задачи стоят перед природоохранной прокуратурой, по каким вопросам могут обращаться жители?

— Межрайонная природоохранная прокуратура создана для обеспечения законности на особо охраняемых природных территориях, в том числе в парках культуры и отдыха, на водных объектах, а также на предприятиях, осуществляющих выбросы в атмосферный воздух свыше 100 тонн в год. Город растет и развивается, и каждый год увеличиваются территории, по которым мы осуществляем надзор.

Например, в декабре 2018 года ландшафтному заказнику «Долина реки Раменка» присвоен статус особо охраняемой природной территории; в феврале 2019-го особо охраняемой территорией стал фаунистический заказник «Братеевская пойма». А москвичи могут обратиться к нам как лично, так и отправив письмо в конверте или по электронной почте. Также практикуются выездные приемы.

— Как часто к вам обращаются горожане?

— За прошедший год в прокуратуру поступило 2189 обращений, выявлено 1845 нарушений. На основании проведенных проверок было направлено в суды 184 исковых заявления для устранения нарушений. Также на имя руководителей организаций внесено 238 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 213 лиц; по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 253 юридических и должностных лица.

Природоохранная прокуратура вплотную работает со специалистами Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Так, например, сотрудники лабораторий государственного учреждения «Мосэкомониторинг» фиксируют превышения нормативов выбросов в атмосферный воздух и сбросов различных веществ в водоемы, а также отслеживают превышение уровня шума на территориях особо охраняемых природных территорий. А результаты лабораторных исследований являются основанием для привлечения к ответственности виновных.

— Обращаются ли к вам люди по поводу несанкционированных свалок? Как прокуратура работает в этом направлении?

— Недавно нам пожаловались на свалку бытового мусора. В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что ущерб составил более 44 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий».

Помогают нам в этом вопросе сотрудники Мосприроды, которые по заданию прокуроров проводят расчеты ущерба от вырубки деревьев или порчи почвы. Это является основанием для возбуждения уголовных дел. Кстати, компенсация ущерба является одним из требований прокуратуры по исковым заявлениям.

Коллектив прокуратуры регулярно проводит экологические субботники, в ходе которых освобождена от мусора береговая полоса каскада Захарьинских прудов. Вместе со специалистами ГУП «Мосводосток» приняли участие в очистке акватории Москвыреки.

СПРАВКА

Марат Дураев родился в 1977 году. В 1999 году после окончания Московской государственной юридической академии стал помощником Таганского межрайонного прокурора столицы. В 2000–2003 годах работал следователем Таганской прокуратуры, а в 2003–2006 годах был заместителем Зюзинского межрайонного прокурора Москвы и прокурора ЮЗАО. В 2013 году назначен межрайонным природоохранным прокурором Москвы.

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