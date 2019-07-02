Коллекцию именитых дизайнеров показали на выставке «60 лет итальянской моды»
Итальянский институт культуры совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства подготовил выставку «60 лет итальянской моды» — коллекцию платьев, бижутерии и мужских костюмов именитых дизайнеров.
— Мой папа вместе с компаньонами придумал фирму «Бриони», — сказала «ВМ» Джильола Савини, дочь Гаэтано Савини, основателя легендарного бренда мужской одежды. — Сейчас все президенты носят костюмы только от моего папы, а самым первым из тех, кто носил «Бриони», стал Джон Кеннеди. Это, конечно, исключительное качество, — добавила Джильола.
На выставке представлен «смокинг Джеймса Бонда от Бриони» Пирса Броснана из фильма 2002 года «Умри, но не сейчас».
В нескольких залах музея расставлены манекены, на них роскошные вечерние наряды и одежда кинозвезд. Костюм монашки из кинофильма «Босая графиня» носила Ава Гарднер в 1956 году, рядом брючный костюм Клаудии Кардинале из фильма «Розовая пантера» (1963). Представлено платье модного дома Valentino красного цвета — в нем Элизабет Херли красовалась на благотворительном балу в 1998 году. Можно увидеть, в чем приходили на вечер Кейт Бланшетт (платье от Prada из тюля) или Дженнифер Лопес (она носила Versace).
— Женская мода — лучший пропагандист стиля и жизни, — сообщила «ВМ» советник посольства Италии в Москве Теодора Данизи.
На выставку пришел и Александр Васильев — он тщательно фотографировал платья и аннотации к ним и восхищенно цокал языком.
— Все платья — это авторские работы, и выполнены они на высочайшем уровне, — поделилась своим впечатлением известный российский дизайнер Ирина Крутикова. — Меня только удивляет, что выставка называется «60 лет итальянской моды». Если я только занимаюсь модой почти 60 лет, а в Италии мода существовала еще много раньше! И вообще влияние Италии на мировое искусство, конечно, неоспоримо! — добавила Ирина Крутикова.
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