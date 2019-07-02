Коллекцию именитых дизайнеров показали на выставке «60 лет итальянской моды»

Итальянский институт культуры совместно с Всероссийским музеем декоративного искусства подготовил выставку «60 лет итальянской моды» — коллекцию платьев, бижутерии и мужских костюмов именитых дизайнеров.

— Мой папа вместе с компаньонами придумал фирму «Бриони», — сказала «ВМ» Джильола Савини, дочь Гаэтано Савини, основателя легендарного бренда мужской одежды. — Сейчас все президенты носят костюмы только от моего папы, а самым первым из тех, кто носил «Бриони», стал Джон Кеннеди. Это, конечно, исключительное качество, — добавила Джильола.

На выставке представлен «смокинг Джеймса Бонда от Бриони» Пирса Броснана из фильма 2002 года «Умри, но не сейчас».

В нескольких залах музея расставлены манекены, на них роскошные вечерние наряды и одежда кинозвезд. Костюм монашки из кинофильма «Босая графиня» носила Ава Гарднер в 1956 году, рядом брючный костюм Клаудии Кардинале из фильма «Розовая пантера» (1963). Представлено платье модного дома Valentino красного цвета — в нем Элизабет Херли красовалась на благотворительном балу в 1998 году. Можно увидеть, в чем приходили на вечер Кейт Бланшетт (платье от Prada из тюля) или Дженнифер Лопес (она носила Versace).

Модельер, дизайнер, заслуженный художник России Ирина Крутикова на выставке «60 лет итальянской моды» Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

— Женская мода — лучший пропагандист стиля и жизни, — сообщила «ВМ» советник посольства Италии в Москве Теодора Данизи.

На выставку пришел и Александр Васильев — он тщательно фотографировал платья и аннотации к ним и восхищенно цокал языком.

— Все платья — это авторские работы, и выполнены они на высочайшем уровне, — поделилась своим впечатлением известный российский дизайнер Ирина Крутикова. — Меня только удивляет, что выставка называется «60 лет итальянской моды». Если я только занимаюсь модой почти 60 лет, а в Италии мода существовала еще много раньше! И вообще влияние Италии на мировое искусство, конечно, неоспоримо! — добавила Ирина Крутикова.

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