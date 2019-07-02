Новая тактика действий Сухопутных войск была апробирована в ходе боевых действий

Суть этой тактики заключается в создании перед наступающими подразделениями заслона из песка или земли, за которым от огня противника укрывается штурмовое подразделение. Продвижение вперед идет не слишком скорыми темпами, но зато позволяет избежать больших потерь личного состава. Под защитой быстро возводимого фортификационного сооружения танки наступающей стороны ведут огонь через промежутки валов.

Сирийские солдаты правительственных войск для создания защитных грунтовых заграждений используют обычные промышленные бульдозеры, заранее обвешенные бронелистами. Мощная специальная техника, поступающая сейчас на снабжение Инженерных войск России, способна двигать перед наступающими солдатами любой грунт, за исключением разве что скального. А сами армейские бульдозеры теперь получили профессиональную бронезащиту.

— На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые представлен бронированный бульдозер Б-12М2, сконструированный специалистами Челябинского тракторого завода (ЧТЗ-УРАЛТРАК) специально для работы в зоне боевых действий, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» полковник Инженерных войск Валерий Петров. — Он может работать с грунтами I-IV категорий, мощность двигателя у машины — 190 лошадиных сил, техническая производительность при прокладке пути по пересеченной местности — 3–5 километров в час. При работе по фортификационному оборудованию районов расположения войск Б-12М2 может работать в условиях огневого воздействия противника.

Действительно, бронированная защита надежно предохраняет от пуль и осколков сидящего за рычагами солдата-бульдозериста, двигательный отсек и наиболее уязвимые узлы и механизмы. По словам полковника Валерия Петрова, такие бульдозеры по гособоронзаказу уже стали поступать на снабжение Инженерных войск наших Вооруженных сил.

КСТАТИ

Работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения «Сотник», которая придет на смену «Ратнику», начнутся в 2020 году. Как ожидается, в состав «Сотника» войдут «противоминные» ботинки, скрывающий бойца от инфракрасных датчиков, «противотепловой» костюм и костюм противорадиолокационный. В автоматизированные системы управления тактического звена планируется интегрировать микробеспилотные летательные аппараты.

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