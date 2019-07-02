Новый миномет «Дрок» впервые представили на форуме «Армия-2019»

В этом году ВДВ получили сразу несколько образцов новой боевой техники. Наряду с уже принятыми на снабжение войск боевой машиной десанта БМД-4М и бронетранспортером БТР-МДМ «Ракушка» воздушно-десантные и десантноштурмовые соединения в скором времени должны получить и новейшие артиллерийские системы. В ближайшее время ожидается поступление в ВДВ самоходно-артиллерийской установки 2А25 «Спрут-СД».

Недавно стало известно, что в текущем году на завершающую стадию испытаний выходят также САО 2С42 «Лотос» и носимо-возимый миномет 2С41 «Дрок», выполненный на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ». «Лотос» и «Дрок» впервые были представлены на всеобщее обозрение на форуме «Армия-2019».

ВДВ, как самому мобильному роду войск, требуются особые образцы бронетехники. Для ведения боевых действий в тылах противника она должна десантироваться с самолетов. Вес боевой машины не должен превышать 20 тонн.

Также для выполнения задач в отрыве от основных сил десанту нужна техника, оснащенная широким спектром вооружений. Всем этим требованиям отвечает система «Дрок». Этот самоходный (носимо-возимый) миномет обладает уникальными характеристиками по огневым возможностям и дальности стрельбы. Такое высокомобильное огневое средство десанта способно вести стрельбу обычными и новейшими — с увеличенной дальностью поражения и могуществом — минами непосредственно из боевого отделения машины.

Конструкторами также предусмотрена возможность выноса миномета и стрельба из него с грунта. Миномет калибра 82 мм установлен на крыше бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ».

Эта боевая машина обладает улучшенными характеристиками маневренности и надежной броневой защитой. Двигатель в 350 лошадиных сил позволяет 14-тонному бронеавтомобилю развивать скорость до 100 км/ч и совершать марши на расстояние до 1200 километров. Для защиты от огня пехоты противника боевая машина вооружена пулеметом, смонтированным в дистанционноуправляемом боевом модуле.

Предусмотрена также установка на бронеавтомобиль комплекса оптико-электронного противодействия. У экипажа (четыре человека) есть возможность в случае необходимости укрыть самоходную минометную систему плотным аэрозольным облаком и таким образом защититься от управляемых ракет противника.

СПРАВКА

Дальность стрельбы «Дрока» — 6 километров, а минимальная дистанция поражения цели — 100 метров. Скорострельность — до 12 выстрелов в минуту, боекомплект — 40 мин.

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